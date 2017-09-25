Цена барреля нефти марки Brent достигла $58 впервые с 3 января 2017 года

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,2% и составила $58,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $58 за баррель 3 января 2017 года.
На фоне укрепления цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,19%, до 57,39 рубля, евро - на 0,66%, до 68,21 рубля.
Ранее высокопоставленный источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что страны - участницы соглашения о сокращении добычи нефти обсуждают пролонгацию договоренностей после марта 2018 года на срок от трех до шести месяцев, хотя консенсус по этому вопросу еще не достигнут.