Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена барреля нефти марки Brent достигла $58 впервые с 3 января 2017 года

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:42 UTC+3

На фоне укрепления цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился до 57,39 рубля, евро - до 68,21 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,2% и составила $58,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $58 за баррель 3 января 2017 года.

На фоне укрепления цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,19%, до 57,39 рубля, евро - на 0,66%, до 68,21 рубля.

Ранее высокопоставленный источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что страны - участницы соглашения о сокращении добычи нефти обсуждают пролонгацию договоренностей после марта 2018 года на срок от трех до шести месяцев, хотя консенсус по этому вопросу еще не достигнут.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
2
Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях
3
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
Украина готовит против России иск по Донбассу
6
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
7
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама