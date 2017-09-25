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Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:54 UTC+3 АНОСИНО ОБЛАСТЬ/ 25, сентября. /ТАСС

Обращать внимание будут не только на информацию профиля, но и на лайки, которыми пользователь отмечает понравившиеся публикации

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АНОСИНО/МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует в 2018 году использовать психометрическую оценку профилей своих клиентов в соцсетях при анализе потребностей, их поведения и кредитоспособности. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя совета Сбербанка Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Мы думаем, что это будет уже в промышленной эксплуатации. В 2018 году это будет [использоваться] в полный рост", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках внедрения психометрии в Сбербанке.

Выступая на заседании, Ведяхин привел в пример опыт профессора Стэнфордского университета (США) Михаила Косински, разработавшего систему анализа профиля пользователей соцсетей на основе их активности. Система Косински способна не только описывать особенности характера, но и предсказывать, среди прочего, пол, сексуальную ориентацию, цвет кожи и даже политические предпочтения пользователя.

Опыт Сбербанка

В Сбербанке выделили несколько признаков, в соответствии с которыми используется тот или иной способ коммуникации с клиентом, рассказал Ведяхин. На основе анализа профиля и поведения человека в соцсетях нейросеть указывает, экстраверт он или интроверт, насколько ему свойственны такие ключевые для банка характеристики, как открытость, терпимость и добросовестность.

"В зависимости от комбинации этих факторов человеку давался тот или иной месседж. Соответственно, если человек невротичный, ему давался месседж про стабильность, и так далее", - пояснил он.

Определить, экстраверт человек или интроверт, в Сбербанке решили путем анализа фотографий людей с помощью нейросети. "У интровертов видны ноздри, у экстравертов не видны. Потому что экстраверты обычно делают селфи [при которых используют более выгодный ракурс съемки]. Очевидно, что с экстравертами должна быть совершенно другая коммуникация, чем с интровертом", - рассказал Ведяхин.

Анализировать другие характеристики клиентов можно с помощью оценок, которые они ставят в соцсетях. "27 ваших лайков могут определить вас точнее, чем коллега по работе, 44 - чем сосед по квартире, 58 - чем супруг, а среднее количество лайков, которое человек выставляет - 227. Таким образом, соцсети знают про всех нас гораздо больше, чем наши родственники и даже супруги", - отметил он.

"Если человек лайкает тюремные четки, "Владимирский централ", вряд ли ему стоит сразу одобрять кредиты, скорее всего, надо будет еще раз посмотреть", - добавил Ведяхин.

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