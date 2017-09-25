Минпромторг планирует в оптимистичном сценарии экспорт 215 SSJ-100 и МС-21 до 2025 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли планирует в 2018-2025 годах поставки на экспорт 215 самолетов SSJ-100 и МС-21 на общую сумму $7,65 млрд. Такие данные приводятся в оптимистичном прогнозе экспорта авиатехники в рамках стратегии развития экспорта гражданской авиации.

Общий объем господдержки для обеспечения поставок в течение восьми лет составит 73,7 млрд рублей. Также планируется, что по оптимистическому сценарию доля поддержки государства снизится до 25-30%. Для сравнения, как указывается в документе, господдержка при экспорте самолетов SSJ-100 для ирландской CityJet составила 56%.

Согласно пессимистичному сценарию, экспортных поставок не будет. "Отсутствие комплексных мер поддержки экспорта сократит объем производства гражданской продукции самолето- и вертолетостроения до уровня, не превышающего потребности внутреннего рынка, что приведет к снижению темпов производства", - сообщается в документе.

Согласно базовому прогнозу, Россия сможет экспортировать самолеты и вертолеты на сумму до $3,4 млрд.