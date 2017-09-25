Комплекс "Евродона" под Тверью обеспечит 870 млн рублей налоговых отчислений в год

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ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый агрокомплекс крупного российского производителя индейки и утки - компании "Евродон", строительство которого планируется завершить к 2020 году в Тверской области, обеспечит ежегодное поступление порядка 870 млн рублей в виде налоговых отчислений в бюджет региона. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Работа нового агрокомплекса компании ["Евродон"] обеспечит поступление около 870 млн рублей ежегодно в региональный бюджет", - сказал Руденя.
Он добавил, что на предприятии планируется создание порядка 8 тыс. рабочих мест. По словам губернатора, проект имеет приоритетное значение для региональных властей - создана рабочая группа по его реализации, куда вошли представители правительства Тверской области, компании "Евродон" и муниципалитетов, где будут строиться предприятия.
Ранее сообщалось, что "Евродон" планирует создать в Тверской области агрокластер, который будет производить 150 тыс. тонн индейки, 40 тыс. тонн утки и 15 тыс. тонн баранины в год. Планируется, что строительство комплекса завершится к 2020 году, а на полную мощность он выйдет в 2021 году. Продукция агрокластера будет поставляться в Москву и Санкт-Петербург, а существующее производство в Ростовской области будет переориентировано на экспорт.
"Евродон" - комплекс по производству индюшатины и утятины в России (торговые марки - "Утолина" и "Индолина"). В группу входят три мясоперебатывающих комплекса общей мощностью свыше 300 тыс. тонн мяса в год, три комбикормовых завода, три инкубатория.