Минпромторг разработал пакет законопроектов для упрощения организации розничных рынков

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ разработало пакет законопроектов, которые упрощают порядок организации розничных рынков и осуществления на них торговой деятельности, говорится в сообщении министерства.

Минпромторг предлагает признать утратившим силу закон "О розничных рынках" и включить обновленные нормы, регулирующие рыночную торговлю, в общий для всех форматов торговли закон "О торговле". Помимо этого также предлагается сократить перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на право организации рынка, и сократить количество оснований, по которым заявителю может быть отказано в предоставлении такого разрешения.

"Реализация указанных предложений существенно облегчит процесс создания новых розничных рынков, функционирования существующих, а также будет стимулировать увеличение количества малых предпринимателей, профессионально осуществляющих торговлю на розничных рынках. Подход Минпромторга по максимальному упрощению создания и деятельности рынков был полностью поддержан регионами России", - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, добавив, что сокращение рынков и малых торговых форматов привело к тому, что мелкие и средние производители испытывают трудности со сбытом.

По данным Росстата, указанным в сообщении, за период с 2010 по 2017 год доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли (по формам торговли) в целом по стране снизилась с 12,4% до 6,6%. Количество рынков за последние 10 лет сократилось почти в пять раз с 5,892 тыс. до 1,158 тыс. единиц.