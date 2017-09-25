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Минпромторг разработал пакет законопроектов для упрощения организации розничных рынков

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Предлагается сократить перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на право организации рынка, и сократить количество оснований для отказа в выдаче разрешения

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ разработало пакет законопроектов, которые упрощают порядок организации розничных рынков и осуществления на них торговой деятельности, говорится в сообщении министерства.

Минпромторг предлагает признать утратившим силу закон "О розничных рынках" и включить обновленные нормы, регулирующие рыночную торговлю, в общий для всех форматов торговли закон "О торговле". Помимо этого также предлагается сократить перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на право организации рынка, и сократить количество оснований, по которым заявителю может быть отказано в предоставлении такого разрешения.

"Реализация указанных предложений существенно облегчит процесс создания новых розничных рынков, функционирования существующих, а также будет стимулировать увеличение количества малых предпринимателей, профессионально осуществляющих торговлю на розничных рынках. Подход Минпромторга по максимальному упрощению создания и деятельности рынков был полностью поддержан регионами России", - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, добавив, что сокращение рынков и малых торговых форматов привело к тому, что мелкие и средние производители испытывают трудности со сбытом.

По данным Росстата, указанным в сообщении, за период с 2010 по 2017 год доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли (по формам торговли) в целом по стране снизилась с 12,4% до 6,6%. Количество рынков за последние 10 лет сократилось почти в пять раз с 5,892 тыс. до 1,158 тыс. единиц.

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Персоны
Евтухов, Виктор Леонидович
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Россия
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