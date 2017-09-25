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В Калининградскую область прибыл первый контейнерный транзитный поезд из Польши в Китай

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:36 UTC+3 ЧЕРНЯХОВСК область/ 25, сентября. / ТАСС

Время в пути по маршруту составит 13 суток, что в три раза быстрее, чем при использовании морского транспорта

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ЧЕРНЯХОВСК /Калининградская область/, 25 сентября. / ТАСС/. Первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай, который пройдет по транспортному коридору через Калининградскую область, прибыл на станцию Черняховск под Калининградом. Начата перегрузка состава из 41 контейнера с узкой европейской колеи на широкую российскую для транзита через территорию России.

"Этот поезд - это рождение нового транспортного транзитного коридора. Естественно, это будет иметь мультипликационный эффект экономический для бизнеса Калининграда, в целом для транспортной системы Калининграда", - сказал журналистам после торжественной церемонии встречи состава начальник Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД) Виктор Голомолзин. Он добавил, что открывшийся коридор - дополнительная возможность для транспортировки грузов калиниградских производителей как в Европу, так и в Китай.

Состав прибыл в Калининградскую область из Польши. После перегрузки на российскую колею он отправится в Китай через Литву, Белоруссию и Казахстан. Время в пути по маршруту от польского города Лодзь до Чэнду в Китае составит 13 суток, что, как отметили в дирекции КЖД, в три раза быстрее, чем морским транспортом, при сопоставимом тарифе на перевозку.

Проект реализует "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК, создана РЖД и перевозчиками Белоруссии и Казахстана) совместно с КЖД. Калининградский маршрут станет дополнением к железнодорожному коридору Достык (Казахстан) - Брест (Белоруссия) для доставки грузов из Китая в Европу и обратно. На первом этапе планируется пропуск через Калининград по одному поезду в сутки с последующим наращиванием объемов перевозок.

"Как только это поезд будет погружен и успешно пойдет по своему маршруту, мы сразу займемся следующими поездами", - сказал президент ОТЛК Алексей Гром. Возможности области, по его словам, позволяют обслуживать на этом маршруте до четырех поездов в сутки. Кроме того, в регионе "поезда можно формировать, как с подхода железнодорожного, так и с подхода со стороны морских перевозчиков", отметил президент ОТЛК.

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