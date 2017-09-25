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АНОСИНО (Московская область), 25 сентября. /ТАСС/. Сбербанк ежегодно получает более $2 млрд прибыли благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
"Не меньше 2 млрд чистой прибыли мы зарабатываем за счет того, что внедрили своевременно модели, построенные на системах искусственного интеллекта", - сказал он.
По словам Грефа, годовой доход и экономия издержек от реализации 10 проектов с использованием искусственного интеллекта в рамках Центра технологических инноваций Сбербанка составляют в общей сложности $13 млрд.
Сбербанк планирует до конца следующего года реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного интеллекта, говорил Греф в середине сентября. По его словам, внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: ее бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность. И если она не использует искусственный интеллект в своей деятельности, она проигрывает, подчеркивал Греф.
Годом ранее глава Сбербанка отмечал, что через gznm лет порядка 80% операций в банке сможет совершаться с помощью искусственного интеллекта и без участия людей.
Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.
В этой области по миру действуют тысячи компаний. Например, интеллектуальные системы поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ РФ на Урале, Дальнем Востоке и юге России разрабатываются силами Объединенной приборостроительной корпорации.
Системы помогают собирать данные о наземной, морской и воздушной обстановке, умеют решать оперативные, служебные задачи, а также оказываются полезны, если нужно спланировать действия и работу пограничных служб. В систему интегрированы элементы искусственного интеллекта, обеспечивающие анализ, прогнозирование ситуации и расчет сценариев действий и маршрутов, по которым могут двигаться нарушители.