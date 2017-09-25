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Кадыров поручил проработать создание совместных с Белоруссией промышленных и с/х компаний

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что у Чечни и Белоруссии "есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил проработать вопрос сотрудничества региона с Белоруссией в промышленной, сельскохозяйственной сферах, а также в области переработки аграрной продукции. Об этом Кадыров написал в понедельник в своем канале в Telegram по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Приоритетными направлениями взаимодействия, как легко догадаться, станут промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Уже даны соответствующие поручения", - написал Кадыров.

Он также выразил уверенность в том, у Чечни и Белоруссии "есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей".

Глава республики отметил, что встреча с Лукашенко была теплой и дружеской. "Мы обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества", - уточнил Кадыров, добавив, что пригласил президента Белоруссии посетить Чечню во время очередного визита в Россию.

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