Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что на свои первые биткоины купил футболку стоимостью 12 биткоинов. Теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе, сообщил он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", - сказал Греф.

Он также добавил, что "криптовалюта - история конфузов".