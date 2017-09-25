Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что на свои первые биткоины купил футболку стоимостью 12 биткоинов. Теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе, сообщил он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
"Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", - сказал Греф.
Он также добавил, что "криптовалюта - история конфузов".