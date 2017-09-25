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Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:00 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

По словам главы Сбербанка, несколько лет назад он приобрел футболку, которая в переводе на американскую валюту стоила примерно $5, а теперь это самая дорогая футболка в его гардеробе

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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Марат Абулхатин/ТАСС

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что на свои первые биткоины купил футболку стоимостью 12 биткоинов. Теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе, сообщил он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", - сказал Греф.

Он также добавил, что "криптовалюта - история конфузов".

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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