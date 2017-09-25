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Легальная доставка почты дронами может стать доступна в промышленных масштабах в 2018 году

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:38 UTC+3 область) 25, сентября. /ТАСС

Ранее гендиректор Почты России Николай Подгузов заявил, что предприятие планирует запустить пилотный проект по доставке грузов дронами в Якутии в I или II квартале 2018 года

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АНОСИНО (Московская область), 25 сентября. /ТАСС/. Легальная доставка почты при помощи беспилотных летательных аппаратов может стать доступной в промышленных масштабах в 2018 году. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, выступая на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Такие пилотные проекты уже идут, мы их просто не афишируем по одной простой причине: мы параллельно пытаемся с Росавиацией договориться о легальности этих пилотов. Я думаю, что следующий год можно легально начать работать", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, когда доставка почты дронами будет запущена в РФ в промышленных масштабах.

Ранее гендиректор Почты России Николай Подгузов заявил, что предприятие планирует запустить пилотный проект по доставке грузов дронами в Якутии в I или II квартале 2018 года.

Почта России - не единственный почтовый оператор в мире, который думает об использовании дронов. Глава Почтовой службы Турции Кенан Бозгейик рассказал, что эта компания ставит целью начать активное использование дронов в 2018 году.

Однако есть и сомнения в отношении использования дронов для доставки посылок. Глава Всемирного почтового союза (ВПС) Бишар Хусейн отметил, что скептически настроен по отношению к использованию дронов в почтовой отрасли. "Мы доставляем миллиарды посылок, я не могу представить, что все они будут летать по небу, будет сложно регулировать их движение", - сказал глава ВПС.

О возможности использовать беспилотные летательные аппараты для доставки почты в труднодоступных регионах глава Минкомсвязи говорил еще в 2014 году. Летом 2016 года технический директор компании "Тайбер" (производитель беспилотников) Сергей Тыцык говорил, что они с Почтой России готовятся провести совместный эксперимент по доставке почты внутри труднодоступных регионов РФ.

Руководитель рабочей группы Aero Net и гендиректор ЗАО "Центр передачи технологий" Сергей Жуков тогда предполагал, что Почта России проводит "кастинг" различных беспилотников.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Никифоров, Николай Анатольевич
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