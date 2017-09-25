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Роструд создаст соцсеть для развития деловых контактов

Экономика и бизнес
25 сентября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Основой для нее послужит портал "Работа в России"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роструд намерен создать сервисы для развития деловых контактов и для стажировок молодежи на базе портала "Работа в России". Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, выступая на заседании Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости.

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По его словам, в планах ведомства - запустить социальную сеть для деловых контактов на базе портала "Работа в России". "Мы хотим, чтобы студенты и школьники могли в привычной форме узнать информацию о том, на кого лучше учиться, куда лучше поступать, какие профессии перспективнее, какие более востребованы", - рассказал он.

В свою очередь, глава Роструда Всеволод Вуколов отметил, что ведомство работает над созданием на этом же портале специальных сервисов, которые помогут молодым людям не только трудоустроиться, но и получить опыт работы, например, в форме стажировки. Васильев отметил, что одним из ограничений при трудоустройстве выпускников является отсутствие опыта работы, а также несоответствие знаний, приобретенных в ходе обучения, требованиям на рынка труда. Чтобы решить эту проблему, планируется привлекать молодых людей для участия в стажировках у работодателей, в том числе еще в ходе обучения.

"Совместно с органами службы занятости населения, а также с привлечением центров карьеры и трудоустройства при высших учебных заведениях мы планируем разместить на "Работе в России" базу стажировок", - сказал Васильев.

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