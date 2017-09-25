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Дефицит бюджета Петербурга на 2018 год может снизиться до 48,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Средства городского бюджета в 2018 году направят на развитие образования и здравоохранения, транспортную систему и социальную поддержку граждан

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год сократится и составит 48,9 млрд рублей, что составляет менее 10% от собственных доходов. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

"В проекте бюджета на 2018 год заложено снижение дефицита в связи с общим федеральным требованием с 15 до 10%", - сказал Корабельников. Дефицит составит 48,9 млрд рублей при доходах на уровне 538,6 млрд рублей и расходах в размере 587,5 млрд рублей. Также глава финансового комитета отметил, что доходная часть сформирована за счет роста налогов от доходов физических лиц и налога на прибыль с учетом постоянного сокращения из федерального бюджета.

Наибольшее финансирование получат традиционные для города расходы. На развитие образования направят 131,8 млрд рублей (22% расходов), на транспортную систему - 120,7 млрд (21%), здравоохранение - 91,7 млрд рублей (16%), социальную поддержку граждан - 71,5 млрд рублей (12%) и обеспечение доступным жильем - 36,8 млрд рублей (6%). По словам Корабельникова, будут сохранены все жилищные программы на уровне текущего года, увеличено финансирование программ по повышению зарплат бюджетников в рамках майских указов президента и обеспечение лекарствами.

Проект бюджета планируют рассмотреть на заседании городского правительства 10 октября, после чего документ поступит на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Дефицит бюджета 2017 года составил 69,6 млрд рублей, доходная часть достигла 502,9 млрд рублей, а расходная часть составила 572,7 млрд рублей.

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