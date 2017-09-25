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Сбербанк создаст лабораторию по изучению игрофикации

Экономика и бизнес
25 сентября, 20:17 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Герман Греф отметил, что игрофикация недооценивается "колоссальным образом"

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Сбербанк создаст лабораторию игрофикации для изучения возможности применения подходов, характерных для компьютерных игр, при обучении блокчейном. Об этом на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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"Геймификация (игрофикация - прим. ТАСС) - потрясающее направление. Мы сейчас создаем отдельную лабораторию геймификации, потому что мы недооцениваем это колоссальным образом. Как детей заставить учиться? Ответ - никак. Заставить нельзя. Заставить внимание держать детей три минуты. Можешь себя заставить? Можешь, тоже три минуты. Как можно захватить твое внимание? Через геймификацию. Как научить блокчейну? В том числе через геймификацию", - сказал Греф.

Геймификация, или игрофикация, - применение подходов, характерных для компьютерных игр, в неигровых процессах для привлечения внимания пользователей и потребителей.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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