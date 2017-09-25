Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера

Экономика и бизнес
25 сентября, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В концерне уточнили, что новый летательный аппарат пока проходит обкатку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил одноместный летательный аппарат (ЛА) малого класса, сделанный в виде мультикоптера. Соответствующее видео опубликовано в понедельник на "Калашников медиа".

"Сейчас аппарат проходит так называемую обкатку. В ближайшем будущем покажем практическое применение", - сказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

Исходя из внешнего вида ЛА, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей (так называемый "воздушный мотоцикл"). Кроме того, изделие подобной конструкции может быть использовано на крупных промышленных предприятиях для перевозки негабаритных грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Новые ограничения на въезд в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама