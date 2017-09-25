"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера

"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболуСпорт 25 сентября, 21:24
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"Международная панорама 25 сентября, 21:05
Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президентаНаука 25 сентября, 20:58
Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в СамареСпорт 25 сентября, 20:53
Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполненаСпорт 25 сентября, 20:46
Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лабораторииСпорт 25 сентября, 20:45
Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организациюСпорт 25 сентября, 20:44
СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздухМеждународная панорама 25 сентября, 20:40
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь РоссииОбщество 25 сентября, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил одноместный летательный аппарат (ЛА) малого класса, сделанный в виде мультикоптера. Соответствующее видео опубликовано в понедельник на "Калашников медиа".
"Сейчас аппарат проходит так называемую обкатку. В ближайшем будущем покажем практическое применение", - сказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
Исходя из внешнего вида ЛА, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей (так называемый "воздушный мотоцикл"). Кроме того, изделие подобной конструкции может быть использовано на крупных промышленных предприятиях для перевозки негабаритных грузов.