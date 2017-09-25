"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил одноместный летательный аппарат (ЛА) малого класса, сделанный в виде мультикоптера. Соответствующее видео опубликовано в понедельник на "Калашников медиа".

"Сейчас аппарат проходит так называемую обкатку. В ближайшем будущем покажем практическое применение", - сказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

Исходя из внешнего вида ЛА, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей (так называемый "воздушный мотоцикл"). Кроме того, изделие подобной конструкции может быть использовано на крупных промышленных предприятиях для перевозки негабаритных грузов.