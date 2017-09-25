Судоверфь "Звезда" получила заказ на пять крупнотоннажных танкеров типа "Афрамакс"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Совкомфлот", судостроительный комплекс "Звезда", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Роснефтефлот" подписали пакет соглашений по строительству на судоверфи "Звезда" пяти нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером СК "Звезда" компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет "Совкомфлот", - отмечается в сообщении.

По итогам сделки портфель заказов "Роснефти" на танкеры класса "Афрамакс" увеличится до 10 единиц, что является крупнейшим за последнее время серийным заказом на российских верфях.

Длина одного танкера составит 250 м, ширина 44 м, осадка 15 м, дедвейт 114 тыс. т, скорость 14,6 узлов. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B.