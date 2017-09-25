Судоверфь "Звезда" получила заказ на пять крупнотоннажных танкеров типа "Афрамакс"

"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболуСпорт 25 сентября, 21:24
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"Международная панорама 25 сентября, 21:05
Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президентаНаука 25 сентября, 20:58
Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в СамареСпорт 25 сентября, 20:53
Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполненаСпорт 25 сентября, 20:46
Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лабораторииСпорт 25 сентября, 20:45
Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организациюСпорт 25 сентября, 20:44
СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздухМеждународная панорама 25 сентября, 20:40
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь РоссииОбщество 25 сентября, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Совкомфлот", судостроительный комплекс "Звезда", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Роснефтефлот" подписали пакет соглашений по строительству на судоверфи "Звезда" пяти нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".
"Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером СК "Звезда" компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет "Совкомфлот", - отмечается в сообщении.
По итогам сделки портфель заказов "Роснефти" на танкеры класса "Афрамакс" увеличится до 10 единиц, что является крупнейшим за последнее время серийным заказом на российских верфях.
Длина одного танкера составит 250 м, ширина 44 м, осадка 15 м, дедвейт 114 тыс. т, скорость 14,6 узлов. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B.