Цена барреля нефти Brent превысила $59 впервые с 13 июля 2015 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4% и составила $59,03 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $59 за баррель 13 июля 2015 года.