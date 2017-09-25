Цена барреля нефти Brent превысила $59 впервые с 13 июля 2015 года

"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболуСпорт 25 сентября, 21:24
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"Международная панорама 25 сентября, 21:05
Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президентаНаука 25 сентября, 20:58
Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в СамареСпорт 25 сентября, 20:53
Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполненаСпорт 25 сентября, 20:46
Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лабораторииСпорт 25 сентября, 20:45
Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организациюСпорт 25 сентября, 20:44
СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздухМеждународная панорама 25 сентября, 20:40
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь РоссииОбщество 25 сентября, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4% и составила $59,03 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $59 за баррель 13 июля 2015 года.