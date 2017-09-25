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Цена барреля нефти Brent превысила $59 впервые с 13 июля 2015 года

Экономика и бизнес
25 сентября, 21:28 UTC+3

Об этом свидетельствуют данные торгов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4% и составила $59,03 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $59 за баррель 13 июля 2015 года.

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