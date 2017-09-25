Более 20 регионов России участвуют в экономическом форуме в Ингушетии

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МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Предприятия более чем из 20 субъектов РФ принимают участие в открывшемся в понедельник в Ингушетии экономическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия 2017", сообщил ТАСС министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.
"В проходящем у нас двухдневном экономическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия 2017" принимают участие, представляя свою продукцию, предприятия из более 20 регионов страны. Это предприятия из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова, Чечни, Краснодара, Уфы, Казани и других", - сказал он.
В понедельник в рамках форума были подписаны 19 соглашений на общую сумму 5,3 млн рублей.
"Уверен, что этот форум с каждым годом будет набирать обороты, с каждым годом будет увеличиваться масштаб представленных товаров, проектов. Представленные на выставке некоторые товары говорят о том, что те средства, которые выделяются в рамках различных федеральных и региональных программ на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательства, эффективно используются", - сказал после открытия форума и посещения выставки глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Цель форума - популяризация продукции и услуг местных производителей, налаживание взаимовыгодного сотрудничества производителей из разных регионов, внедрение новейших разработок и инновационных технологий на региональном рынке. На III экономическом форуме "Деловая Ингушетия" в прошлом году были заключены соглашения на сумму более 9 млрд рублей.