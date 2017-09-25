"ВИМ-Авиа" объявила о заморозке финансирования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", ранее допустившая критические задержки в расписании, планирует ввести внешнее антикризисное управление. Об этого говорится в сообщении компании. Также отмечается, что в компании сложилась "тяжелая экономическая ситуация", вследствие чего финансирование перевозчика заморожено.

"Мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-Авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах, - говорится в сообщении компании. - Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления"

Также отмечается, что сейчас компания продолжает переговоры с финансовыми структурами о поддержке перевозчика, для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. "Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли", - отмечается в сообщении.