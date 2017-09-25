"ВИМ-Авиа" прекращает чартерные перевозки к местам отдыха

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" решила полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. Об этом говорится в сообщении Росавиации. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток, сообщают в ведомстве, к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

"Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз). С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене "ВИМ-Авиа" на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что государственные органы прорабатывают меры, направленные на продолжение перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". В числе этих мер - отстранение действующего руководства от контроля за экономической деятельностью.

"Государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью",- добавили в Росавиации. По данным ведомства, кредиторы компании сохраняют интерес к ней только при условии коренного изменения ее финансовой модели.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании ранее сообщали, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.