"Известия": продажу крепкого алкоголя через интернет могут легализовать с 2018 года

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает разрешить розничную продажу крепкой алкогольной продукции через интернет с 1 января 2018 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания новый вариант поправок в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…".
Ранее Минфин предлагал разрешить с 1 января 2018 года продажу слабоалкогольных напитков.
Согласно новому документу, с начала следующего года ведомство планирует допустить к онлайн-продажам все виды спиртного, хотя лицензии на онлайн-реализацию смогут получить лишь производители и оптовики. Отмечается, что с 2021 года подобная возможность появится у компаний розничной торговли и сферы общепита.
Кроме того, производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи вместо получения лицензии на продажу напитков в интернете будут включаться в реестр, пишет издание. Остальным участникам рынка придется получать лицензии.
Из новой версии проекта Минфина также следует, что розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом возможна только через сайт в зоне .egais.ru. Минкомсвязь получит право блокировать онлайн-магазины, находящиеся вне этой зоны, предупреждал ранее Минфин.
Уточняется, что на реализацию алкоголя через интернет будут распространяться все действующие ограничения и запреты. Так, в частности, на торговлю алкоголем в онлайн-магазинах будет распространяться запрет на продажу в ночные часы. Кроме того, будут запрещены продажи спиртного несовершеннолетним, в учебных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях, а также - на спортивных объектах.