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Эксперты: cроки снижения энерготарифов в ДФО могут не продлить из-за потенциальных рисков

Экономика и бизнес
26 сентября, 4:23 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Среди потенциальных рисков названы компенсация тарифа для высокорентабельных предприятий и отсутствие учета доходов компаний при введении льгот для них

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ХАБАРОВСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Продление льготных энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока не будет автоматическим в связи с необходимостью учитывать риски. Об этом сообщил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный во вторник на круглом столе по законодательному обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

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"Снижение тарифов - это шаг, который был необходим для доступа дальневосточных потребителей к энергоресурсам по доступной цене. Но срок этого снижения - три года, его дальнейшее продление будет обсуждаться", - сказал Завальный.

В свою очередь директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс добавил, что выравнивание тарифов для территориально изолированных энергосистем повлечет за собой снижение бюджетных расходов. По его мнению, высвободившиеся средства в регионах должны использовать для инвестиций в будущие решения вопроса энергозатрат для бизнеса.

"Снижение тарифов носит конечный срок. Мы находимся в диалоге с Минвостокразвития, которое считает, что выравнивание должно быть бессрочным. Надо использовать время выравнивания с учетом понимания перспективы после этих трех лет", - сказал Сниккарс. Он отметил, что считает недопустимым рост тарифов на другие коммунальные ресурсы при снижении тарифов на электроэнергию.

Риски снижения тарифов

В рекомендациях круглого стола отмечается, что поправки, внесенные в законодательство об энергетике для снижения тарифов в Дальневосточном федеральном округе "потенциально содержат риски, которые необходимо учитывать". Такими рисками названы компенсация тарифа для высокорентабельных предприятий и отсутствие учета доходов компаний при введении льгот для них.

Кроме того, в документе говорится, что "в отличие от аналогичных мер в отношении Республики Крым и Калининградской области, средства, изымаемые у потребителей первой и второй ценовых зон (все регионы, за вычетом ДФО - прим. ТАСС), не направляются на строительство новых генерирующих и сетевых объектов на территории ДФО".

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Поправки вступили в силу с 1 января 2017 года, а сам механизм - с 1 июля 2017 года.

Собранная с потребителей надбавка будет поступать на специальный счет энергокомпании "Русгидро", после чего средства будут переводиться в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределят их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Согласно закону, эта мера действует до 2020 года. Минвостокразвития ожидает, что за счет него энергетики начнут получать выпадающие доходы в конце года, общий прирост инвестиций в регионе может составить около 30 млрд руб. в год, а наибольшую выгоду получат энергоемкие производства.

Снижение тарифов составит на Чукотке - более 70% и в Якутии - 51%,в Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38%, на Сахалине - на 35,5%". Тариф для регионов ДФО снижен до 3,71 руб. за 1 кВт/ч - таков среднероссийский уровень.

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