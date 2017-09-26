Минэнерго ожидает, что инвестиционное решение по ВНХК будет принято в 2018 году

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ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что "Роснефть" примет инвестиционное решение по Восточному нефтехимическому комплексу (ВНХК) в Приморье в 2018 году. Об этом сообщил во вторник заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, выступая на заседании круглого стола по законодательному обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
"Мы ожидаем, что в будущем году компания может принять инвестиционное решение", - сказал он.
Кроме того, он сказал, что считает необходимой законодательную инициативу, которая бы уточнила статус проекта для получения льготы и как нефтехимическое предприятие, и как нефтеперерабатывающее. На текущий момент проект может получить льготу только для нефтехимии. "Таким образом в перспективе рассмотреть законодательные нормы с тем, что проект попадал под льготированию совокупно и как нефтеперерабатывающий, так и нефтехимической", - заметил замминистра.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минэнерго России разработать дорожную карту развития инфраструктуры в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в Приморье в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта.
Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак 3 августа в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО, инвестиции в строительство первых двух очередей Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае до 2022 года составят 796 млрд руб. Новак напомнил, что правительство оказывает поддержку проекту строительства ВНХК.
Как отметил министр, оператор проекта - "Роснефть" - планирует строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн т нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн т сырья в год. По его словам, уже получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры. Министр отметил, что прорабатываются "источники и механизмы финансирования со всеми компаниями - с РЖД, ФСК, "Транснефтью".