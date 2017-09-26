В ГД предлагают отказаться от прямого финансирования генерирующих мощностей "Русгидро"

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что государство должно отказаться от прямого финансирования проекта по строительству новых генерирующих мощностей "Русгидро".

"Решения о прямом финансировании строительства новых станций на Дальнем Востоке принималось тогда, когда еще не шла речь о дефиците бюджета. 50 млрд рублей были выделены "Русгидро" все и сразу. Но расходовались они неэффективно, нецелевым образом, а некоторые электростанции не построены до сих пор. Государству необходимо отказаться от прямого финансирования таких проектов", - сказал Завальный во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС по окончании круглого стола по законодательному обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Он добавил, что отказ от бюджетного финансирования строительства новой генерации не означает отказ от государственной поддержки таких проектов. "Это могут быль и льготы по налогам на имущество и другие формы непрямой поддержки со стороны государства", - добавил он.

По словам собеседника агентства, выделение 50 млрд рублей из бюджета на строительство четырех объектов генерации в ДФО было "пожарной мерой", предполагалось, что они будут построены за два-три года. "Прошло пять, кажется, лет. Но некоторые из станций до сих пор не построены. А из 50 млрд более трети были положены на депозиты в банках", - отметил Завальный.

Он напомнил о нецелевом расходовании средств, которое отразила Счетная палата при проверке 2013 года, срыве сроков ввода объектов и необходимости госконтроля за их достройкой и расходованием средств.

Новая генерация: планы и реальность

В 2012 году "Русгидро" получила по указу президента РФ о развитии энергетики Дальнего Восток 50 млрд рублей от дивидендов "Роснефтегаза" для строительства четырех ТЭС - Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и Советско-Гаванской ТЭЦ в Хабаровском крае. По трем из четырех станций - на Сахалине, в Якутии и Советской Гавани - сроки сдачи были сорваны.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 38,9 ГВт. Государству в лице Росимущества принадлежит более 66,8% уставного капитала "Русгидро".

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года представители "Русгидро" сообщили, что планирует в течение ближайших пяти лет вложить в развитие энергосистемы Дальнего Востока до 250 млрд руб. Первый заместитель главы компании Джордж Рижинашвили отметил, что это около 50-60% от общей инвестиционной нагрузки компании и ей потребуются инвестиции напрямую из федерального бюджета, в том числе через увеличение капитала государственных компаний.