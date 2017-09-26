Правительство в ближайшее время может рассмотреть энергостратегию до 2035 года

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Окончательное решение по энергетической стратегии России до 2035 года пока не принято, ее рассмотрение в правительстве может состоятся уже в ближайшее время. Об этом сказал заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, выступая на круглом стола по законодательному обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

"Окончательное решение по энергетической стратегии пока не принято, мы ожидаем, что в ближайшее время рассмотрение может состояться", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что энергостратегию РФ до 2035 г. планировалось принять в прошлом году. По словам первого замминистра энергетики Алексея Текслера, стратегия предполагает доступ независимых производителей газа к экспорту трубопроводного газа. Он также подтверждал планы по переходу на рыночное формирование внутренних цен на газ после 2020 г.

Проект Энергетической стратегии РФ до 2035 г. был подготовлен исходя из цены на нефть в 2015 г. в 55 долларов за баррель и ее роста до 80 долларов в течение пяти лет. Базовый сценарий документа предполагал ежегодную добычу нефти на уровне 525 млн т и переработку на уровне 240 млн т. Он также предусматривает рост добычи газа в России к 2020 г. на 3-17% и увеличение к 2035 г. на 29-39% до 821-885 млрд куб. м. Также проект предусматривает увеличение к 2035 г. объемов экспорта электроэнергии из РФ в 8 раз - с 15 млрд кВт/ч до 120 млрд кВт/ч.