Минэнерго: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" смогут договориться по монетизации газа

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России верит, что "Сахалин-1" и "Сахалин-2" смогут договорится по вопросу монетизации газа с "Сахалин-1". Об этом сказал заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, выступая во вторник в Хабаровске на заседании круглого стола по законодательному обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

"Можно констатировать следующее: мы находимся в активной стадии достижения договоренностей между проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по монетизации газа. И, изучая ситуацию в постоянном режиме, можем считать, что соглашение по монетизации газа может быть достигнуто с возможностью поставок газа от одной компании другой", - сказал он.

Ранее он говорил, что стороны обменялись предложениями по решению данного вопроса.

Проблемный газ "Сахалина-1"

Оператор первого масштабного шельфового проекта в России "Сахалин-1" Exxon Neftegas, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, много лет пытается договориться с "Газпромом" о поставках газа, добываемого в рамках проекта, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако "Газпром" всегда настаивал на поставках сырья на внутренний рынок. Эксперты считали, что "Роснефть" согласится продать "Газпрому" газ с "Сахалина-1", если мировые цены на нефть останутся низкими, и в этих условиях "Роснефть" не сможет реализовать собственный проект по сжижению газа на Сахалине "Дальневосточный СПГ".

Не сумев в свое время договориться об экспорте газа, "Роснефть" в 2013 году подписала соглашение с ExxonMobil о строительстве завода по сжижению газа с "Сахалина-1". Завод получил название "Дальневосточный СПГ", его мощность была объявлена на уровне 5 млн т СПГ в год. По последним данным "Роснефти", возможный год запуска завода 2020 год.

"Газпром", в свою очередь, всегда инициировал переговоры с "Роснефтью" о продаже газа с проекта "Сахалин-1" для сжижения его на своем СПГ-заводе - единственном действующем на данный момент заводе по сжижению газа в России "Сахалин-2" (оператор - Sakhalin Energy, в котором у "Газпрома" 50% +1 акция, Shell - 27,5% -1 акция, у японских Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно). Однако переговоры всегда заканчивались безрезультатно.

В конце 2014 года "Газпром" заявил, что планирует привлечь Минэнерго РФ к возобновлению переговоров с Exxon Neftegas.

Проект "Сахалин-1" ("Роснефть" владеет 20%, американская ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC - 20%), разрабатываемый на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.