"Дочки" "Транснефти" принимают участие в крупной нефтегазовой выставке в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовая выставка Argentina Oil & Gas открылась в понедельник в аргентинской столице. По данным организаторов, участие в ней принимают более 300 местных и иностранных компаний, в том числе российские АО "Транснефть - Диаскан" и ООО "НИИ Транснефть".

"Сектор в настоящее время находится на переломном этапе, поэтому сегодня, как никогда, мы все должны взять на себя обязательства приложить усилия для того, чтобы добиться роста нефтегазовой промышленности", - сказал на открытии министр энергетики и горной промышленности Аргентины Хуан Хосе Арангурен.

В общей сложности в Argentina Oil & Gas в этом году принимают участие компании из 16 стран, в том числе Канады, Китая, Испании, США, Франции, Великобритании, Малайзии, Бразилии и Турции. В программу выставки входят лекции, мастер-классы, презентации продуктов, а также встречи с топ-менеджерами таких компаний, как Shell Argentina, Total Austral, Exxon Mobil, YPF и Pan American Energy.

Как сообщили ТАСС на стенде "Транснефть - Диаскан" и "НИИ Транснефть", на выставке они представляют, в частности, свои услуги по диагностике трубопроводов, а также разработке молниезащиты и оценке существующей системы.

Организатором выставки, которая продлится до 28 сентября, выступает Аргентинский институт нефти и газа.