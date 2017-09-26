Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Дочки" "Транснефти" принимают участие в крупной нефтегазовой выставке в Аргентине

Экономика и бизнес
26 сентября, 7:56 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 26, сентября. /ТАСС

Российские компании представляют свои услуги по диагностике трубопроводов, разработке молниезащиты и оценке существующей системы

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовая выставка Argentina Oil & Gas открылась в понедельник в аргентинской столице. По данным организаторов, участие в ней принимают более 300 местных и иностранных компаний, в том числе российские АО "Транснефть - Диаскан" и ООО "НИИ Транснефть".

"Сектор в настоящее время находится на переломном этапе, поэтому сегодня, как никогда, мы все должны взять на себя обязательства приложить усилия для того, чтобы добиться роста нефтегазовой промышленности", - сказал на открытии министр энергетики и горной промышленности Аргентины Хуан Хосе Арангурен.

В общей сложности в Argentina Oil & Gas в этом году принимают участие компании из 16 стран, в том числе Канады, Китая, Испании, США, Франции, Великобритании, Малайзии, Бразилии и Турции. В программу выставки входят лекции, мастер-классы, презентации продуктов, а также встречи с топ-менеджерами таких компаний, как Shell Argentina, Total Austral, Exxon Mobil, YPF и Pan American Energy.

Как сообщили ТАСС на стенде "Транснефть - Диаскан" и "НИИ Транснефть", на выставке они представляют, в частности, свои услуги по диагностике трубопроводов, а также разработке молниезащиты и оценке существующей системы.

Организатором выставки, которая продлится до 28 сентября, выступает Аргентинский институт нефти и газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
2
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
3
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
7
Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама