Заксобрание Приморья отметило низкий уровень исполнения ряда госпрограмм в I полугодии

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС /. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края отметили низкие показатели выполнения в первом полугодии целого ряда региональных программ. Речь идет о программах в области энергетики, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства. Об этом сообщает во вторник пресс- служба приморского парламента.

"Общее исполнение бюджета по расходам за полугодие составило 40%. В то же время есть программы, которые имеют процент исполнения ниже среднекраевого уровня. Серьезную озабоченность депутатов вызвало низкое освоение бюджетных ассигнований по итогам полугодия департаментами энергетики, градостроительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хозяйства, а также сельского хозяйства и продовольствия Приморского края",- говорится в сообщении.

Так, по данным администрации Приморского края, расходы по программе "Энергоэффективность и развитие газоснабжения" составили всего 0,75% от запланированного на полугодие, "Развитие сельского хозяйства" - 6,81%, "Охрана окружающей среды" - 10%.

Среди причин неисполнения расходной части бюджеты называется длительное согласование документации, которое необходимо для заключения контрактов с подрядными организациями.

"За отчетный период региональный бюджет исполнен с профицитом в размере 3,4 млрд рублей. Мы постараемся до конца года принять все меры по максимальному освоению средств и достижению результатов всех госпрограмм", - сообщила директор краевого департамента финансов администрации региона Татьяна Казанцева.

При этом отмечается, что в ближайшее время будет проведена корректировка бюджета, которая увеличивает его расходную часть до конца года на 926 млн рублей, а доходная - только на 789 млн рублей, что увеличит итоговые по году плановые показатели бюджетного дефицита до 9,5 млрд рублей. В частности, будут увеличены расходы на ликвидацию последствий наводнения и расходы на подготовку к отопительному сезону.