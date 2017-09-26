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ЦБ выпустил памятную 10-рублевую монету в честь Ульяновской области

Экономика и бизнес
26 сентября, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Тираж монеты - 10 млн штук

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России 26 сентября выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация", посвященную Ульяновской области. Об это сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Монета имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета", - говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Ульяновской области.

Тираж монеты - 10 млн штук.

В ЦБ напомнили, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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