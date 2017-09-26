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Яровая внесла Госдуму законопроект об усилении контроля за использованием средств бюджета

Экономика и бизнес
26 сентября, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Документ направлен на повышение качества аудита

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Ирина Яровая внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях.

Как сообщила пресс-служба парламентария, предлагается, в частности, установить право муниципалитетов делегировать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на региональный уровень.

"В первую очередь, законопроект направлен на повышение качества аудита, потому что передача полномочий с муниципального на региональный уровень - это возможность привлечь максимально профессионально подготовленных специалистов по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне", - пояснила автор инициативы. "Кроме того, это позволит исключить формальный подход и избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов, что особо актуально для удаленных и малонаселенных муниципалитетов", - добавила она.

Законопроектом также вводится обязательная процедура информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ. Данное правило уже действует на федеральном уровне.

"Это означает, что по всем материалам, по которым будет проводиться доследственная проверка, будет осуществлен дополнительный - не только парламентский, но и публичный контроль, потому как деятельность органов законодательной власти носит публичный характер", - подчеркнула Яровая. "Что особенно важно, мы актуализируем вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств. Полагаю, что для регионов и муниципалитетов вопрос эффективного использования бюджетных средств - вопрос номер один, который требует ответственного и пристального внимания", - заключила она.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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