Сафонов: уход "ВИМ-Авиа" не вызовет коллапса на туристическом рынке РФ

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уход "ВИМ-Авиа" с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Появляется много информации относительно возможного коллапса на рынке в связи с прекращением чартерной программы "ВИМ-Авиа". Я хочу сделать заявление о том, что никакого коллапса на туристском рынке РФ в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не будет. Организацией возвращения из-за рубежа российских туристов - клиентов данного авиаперевозчика занимается Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта [Росавиация] и Федеральное агентство по туризму [Ростуризм]", - сказал Сафонов.
Заявления "панического" характера о ситуации с "ВИМ-Авиа" являются намеренной попыткой дестабилизации обстановки на рынке, отметил Сафонов.
"Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов", - сказал он.
Сафонов также сообщил, что власти обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха.
"Ситуация находится под полным контролем. Все туристы будут возвращены домой. Причем будет это сделано не за счет средств туроператоров, а за счет других средств", - сказал он.
Руководитель Ростуризма не стал уточнять, за счет каких средств будет организован вывоз туристов. Однако он подчеркнул, что этим вопросом будет заниматься штаб, в который входят представители Минтранса, Росавиации и Ростуризма.