Топ-менеджмент банка "Открытие" застрахован от управленческих ошибок в "Ингосстрахе"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ответственность руководства банка "Открытие" за управленческие ошибки застрахована в "Ингосстрахе", сообщил ТАСС источник на страховом рынке и подтвердил замгендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин.

"То, что полис есть - подтверждаю", - сказал Соломатин, отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным собеседника агентства, знакомого с условиями договора, санация банка страховым случаем не является, но в теории им может быть признана выплата бонусов сотрудникам "Открытия" перед вводом временной администрации. Лимит выплаты по полису другой источник на страховом рынке, знакомый с условиями, не называет, ссылаясь на возможный ущерб экономическим интересам - "как только будет известен лимит, сразу будет известен размер иска".

По данным источника на страховом рынке, Бинбанк, о санации которого было объявлено 21 сентября, страховку ответственности топ-менеджмента не покупал.

О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что руководство банка приняло решение о выплате сотрудникам годовых бонусов за месяц до введения временной администрации. ЦБ России намерен оспорить эти вознаграждения в суде - их размер достигал 50-100 млн руб.

Страховка ответственности директоров и должностных лиц (D&O) защищает от претензий руководителей организаций - как правило, высший менеджмент, членов коллегиальных органов управления. Выплаты по страховке обычно полагаются в случае убытков, причиненных третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий застрахованных менеджеров в ходе их управленческой деятельности. Лимиты по таким полисам обычно значительные, говорят собеседники агентства. К примеру, как сообщал ТАСС, ответственность топ-менеджеров Сбербанка застрахована в "Согазе" на 4,6 млрд руб.

"Будет ли страховым случаем иск ЦБ об оспаривании бонусов менеджерам "Открытия" - зависит от того, на кого возложат ответственность за это. Теоретически - может быть, но если директора, который необоснованно получил бонус, попросят его вернуть - это само по себе не является требованием. А если руководителей обвинят в том, что они неправильно эти бонусы начислили - то да, это может быть признано страховым случаем. Но надо будет понять, каковы последствия этого неправильного действия - в каком размере компания, миноритарные акционеры, партнеры, кредиторы, вкладчики или другие третьи лица - понесли убытки", - объясняет руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG Владимир Кремер.

По его словам, в Европе отзыв лицензии у банка почти в 100% случаев влечет требования против директоров. "В России конечно вероятность не такая высокая, и санация и временная администрация, как в случае с "Открытием", это не отзыв, но если это приведет к убытку - то требования к директорам и возможное обращение за страховкой весьма вероятны", - заключает Кремер.