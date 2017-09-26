МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы "ВИМ-Авиа", говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании "ВИМ-Авиа" с начала сегодняшних суток", - отмечается в документе.

Согласование сетки полетов с привлечением других перевозчиков пройдет в течение двух дней, отметили в ведомстве.

"В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", - отмечает Минтранс.

Ранее Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем.