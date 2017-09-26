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РЖД в первую очередь пустят в обход Украины пассажирские поезда, следующие без остановок

Экономика и бизнес
26 сентября, 11:01 UTC+3

Сам процесс запуска поездов будет происходить в несколько этапов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) объявили о запуске пассажирских поездов обход Украины. В первую очередь будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок, сообщил журналистам директор ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

"Запуск будет происходить в несколько этапов. Первый этап - сейчас уже разрабатывается график без изменения времени. Сначала будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок. А уже с графика следующего года, когда мы целиком и полностью будем готовы, - то уже весь поток пассажирских поездов", - сказал он.

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