РЖД в первую очередь пустят в обход Украины пассажирские поезда, следующие без остановок

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) объявили о запуске пассажирских поездов обход Украины. В первую очередь будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок, сообщил журналистам директор ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
"Запуск будет происходить в несколько этапов. Первый этап - сейчас уже разрабатывается график без изменения времени. Сначала будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок. А уже с графика следующего года, когда мы целиком и полностью будем готовы, - то уже весь поток пассажирских поездов", - сказал он.