Лукашенко рассчитывает на новые экономические проекты с Великобританией

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Великобритании сотрудничество по новым проектам в экономической сфере. Об этом он заявил во вторник на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Данканом.

"Для того, чтобы глубже пошел процесс [взаимодействия], давайте определим три-четыре солидных пилотных экономических проекта, а экономика - это база для отношений, и реализуем их", - сказал Лукашенко.

По его словам, у Великобритании "масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело". "Мы создадим выгодные условия для бизнеса, построим два-три совместных предприятия в Белоруссии, которые будут работать на две страны", - сказал Лукашенко.

По его словам есть некоторые направления, которые не приветствуются для развития на территории Великобритании, а в Белоруссии они крайне необходимы. "Вы приняли решение исключить автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2020 года и перейти на электромобили, - отметил президент.- Я это приветствую, по вашему примеру и мы решили двигаться, и ищем продвинутых партнеров". При этом он призвал работать совместно для обоюдной выгоды.

Говоря о предстоящем Brexit, Лукашенко отметил, что "жаль, что Великобритания выходит из Евросоюза". "У нас был бы надежный партнер и друг в ЕС, который мог бы сказать правду о Белоруссии". Лукашенко отметил, что в этом и состоит ответ, чего он ждет от визита министра в республику. "Жду правды, чтобы у вас сложилось объективное мнение о нашей стране", - сказал президент.

Визит Данкана в Белоруссию приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Лондоном и Минском. По итогам визита планируется подписать Конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов.