Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Украине подорожали почти все социальные продукты питания

Экономика и бизнес
26 сентября, 11:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

В частности, свинина выросла в цене на 43%, морковь - на 90%

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Почти все социальные продукты питания на Украине выросли в цене в текущем году.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"С начала года подорожали более 90% социальных продуктов питания", - отметил руководитель организации Алексей Дорошенко.

По сообщению Ассоциации, данные Госстата свидетельствуют о том, что за восемь месяцев стремительно подорожало мясо, в частности, свинина и говядина добавили в цене соответственно 43% и 24%. Теперь килограмм недорогой свинины можно купить по средней цене 103,9 гривны ($4), а говядины с костью - по 109,8 грн за килограмм ($4,2).

Кроме того, на 35% стала выше цена сала, мягкого сыра - на 16%, сливочного масла - на 8%, вареных колбас - на 17%. Таким образом, сало - популярный украинский продукт - стоит в среднем 54,9 грн за килограмм ($2,1).

Более чем на 20% подорожали овощи: морковь - на 90%, лук - на 48%, капуста - на 53%, свекла - на 31%, а картофель - на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов
4
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
5
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
6
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
7
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама