На Украине подорожали почти все социальные продукты питания

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Почти все социальные продукты питания на Украине выросли в цене в текущем году.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"С начала года подорожали более 90% социальных продуктов питания", - отметил руководитель организации Алексей Дорошенко.

По сообщению Ассоциации, данные Госстата свидетельствуют о том, что за восемь месяцев стремительно подорожало мясо, в частности, свинина и говядина добавили в цене соответственно 43% и 24%. Теперь килограмм недорогой свинины можно купить по средней цене 103,9 гривны ($4), а говядины с костью - по 109,8 грн за килограмм ($4,2).

Кроме того, на 35% стала выше цена сала, мягкого сыра - на 16%, сливочного масла - на 8%, вареных колбас - на 17%. Таким образом, сало - популярный украинский продукт - стоит в среднем 54,9 грн за килограмм ($2,1).

Более чем на 20% подорожали овощи: морковь - на 90%, лук - на 48%, капуста - на 53%, свекла - на 31%, а картофель - на 20%.