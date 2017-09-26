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ФАС выявила в 14 регионах нарушения при поставках питания в соцучреждения

Экономика и бизнес
26 сентября, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что за первое полугодие текущего года было возбуждено 205 дел о картелях

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила нарушения при заключении контрактов на поставки питания в социальные учреждения в 14 регионах. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной картелям и сговорам при поставках питания в детские сады, школы и больницы, сообщил руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"В этой сфере антиконкурентные соглашения при поставках продуктов питания для государственных нужд, это социальные учреждения, это детские сады, школы и больницы, выявлены на территории 14 регионов, это более 200 аукционов с начальной стоимостью более 600 млн руб.", - сообщил он, отметив, что указанные нарушения ФАС выявила без помощи ОНФ.

"Если говорим о картелях, то мы за первое полугодие 2017 года возбудили 205 дел о картелях", - добавил Тенишев.

Проект ОНФ "За честные закупки" совместно с ФАС представили во вторник первую часть всероссийской "Карты картелей" в сфере закупок питания в школах, детсадах и больницах. В рамках подготовки карты ОНФ проверил 7528 контрактов в 10 регионах, выявив в ряде из них нарушения.

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