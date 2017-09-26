Источник: Sberbank CIB оценил "Обувь России" в 14-20 млрд рублей до IPO

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Один из организаторов первичного размещения акций "Обувь России" - Sberbank CIB оценил компанию в 14-20 млрд рублей до проведения IPO, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Оценка компании в 14-20 млрд рублей. Но это оценка компании до проведения IPO, то есть в текущем ее виде", - сообщил он.
Источник также добавил, что компания рассчитывает разместить 37,5% допэмиссии акций. "40% - это с учетом greenshoe [выкуп акций организаторами]", - уточнил он.
Ранее во вторник компания объявила о намерении провести первое публичное размещение акций. Акции будут размещены на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составит 40% от увеличенного акционерного капитала.
Сроки проведения IPO пока не объявляются, однако ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что IPO пройдет в октябре.
Крупный ретейлер "Обувь России" основан в 2003 году, управляет сетью из более чем 500 магазинов. В портфель компании входят бренды Westfalika, Rossita, Emilia Estra, Lisette и другие.