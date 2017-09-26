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Минфин: расчеты биткоинами в России легализованы не будут

Экономика и бизнес
26 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Замглавы ведомства Алексей Моисеев подчеркнул, что ни один из регуляторов не сомневается, что расчеты в криптовалюте будут запрещены

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расчеты биткоинами в России легализованы не будут. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"То, что расчеты будут запрещены, ни у кого сомнения не вызывает из регуляторов. Главная задача - не допустить этого. То есть расчеты в биткоинах, понятное дело, запрещены", - сказал замминистра.

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В то же время председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что в Госдуме продолжатся дискуссии о регулировании криптовалюты.

"Дискуссии все равно будут идти. Я думаю, что в рамках этих дискуссий мы решим, что будем с этим делать", - сказал Аксаков, напомнив, что в Госдуме создан совет, который займется вопросом регулирования криптовалюты.

Аксаков добавил, что сам выступает за введение регулирования криптовалюты в России.

"В любом случае, рынок-то есть. Рынок быстро развивается, и там есть определенные плюсы, которые можно было бы использовать. Я имею ввиду плюсы, связанные с привлечением инвестиций под проекты через ICO. Я к этому положительно отношусь, но есть другая точка зрения. Чтобы принять решение, необходим будет консенсус", - сказал он.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
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