Фонд развития моногородов поддержит два инвестпроекта в Кировской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кировская область получила поддержку Фонда развития моногородов - одобрены инвестпроекты в Лузе и Белой Холунице. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Кировская область получила софинансирование проектов в обоих городах. В частности, по итогам заседания правление фонда одобрило предоставление займа компании "Хольц Хаус" в размере 174 млн рублей по пониженной ставке. Будет оказано финансирование для проекта организации производства клееного бруса на территории Лузского городского поселения", - говорится в сообщении.

Реализация инвестпроекта позволит создать 198 рабочих мест, общий объем инвестиций - 561 млн рублей. На полную проектную мощность предприятие планирует выйти уже к концу 2018 года.

Также наблюдательный совет Фонда развития моногородов продлил срок работ для реализации новых проектов в Белой Холунице. Это реконструкция автомобильной дороги микрорайона Богородское - Белая Холуница и строительство железобетонного моста через реку в городе.

"В настоящее время ведутся переговоры с якорным инвестором. Могу сказать, что, помимо него, еще три компании заявили о готовности участвовать в инвестировании проектов в Белой Холунице и разместить свои производства на данной площадке", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Всего в Кировской области насчитывается 11 моногородов. Как ранее говорил Васильев, в ближайшие два года в них планируется создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест.