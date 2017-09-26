ЦБ назвал категории клиентов, которым страховщики не хотят продавать электронное ОСАГО

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основные категории клиентов, которых страховщики перенаправляют на сайты других компаний при попытке купить электронный полис ОСАГО - это клиенты, у которых были убытки по предыдущим договорам, а также те, которые активно защищают свои права. Об этом на страховом форуме "Вызовы года" сообщила замглавы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Ольга Крайнова.

Из всего количества жалоб на ОСАГО, поступивших в Центробанк в 2017 году, 24% касается покупки электронного полиса. Основные нарушения, которые выявляет ЦБ - необоснованный отказ в продаже полиса и необоснованное перенаправление на сайт замещающего страховщика при попытке заключения договора ОСАГО, рассказала она. Система перенаправления действует с 1 января 2017 года и формально служит для того, чтобы клиент мог купить ОСАГО, если на сайте страховщика, куда он пришел, возникли технические проблемы.

Страховщики обосновывают перенаправление клиента и другими причинами, сообщила Крайнова.

"Это экономический риск, связанный с дисбалансом получаемой страховой премии от реализации договоров ОСАГО, и произведенных выплат по заключенным договорам. То есть страховая компания напрямую признается в некоторой селекции при заключении договоров (договор ОСАГО является публичным и выбирать клиентов страховщик не имеет права - прим. ТАСС). Это страховой риск - многие компании начинают подробно изучать страховую историю конкретного страхователя, в зависимости от того, по каким договорам возможно были убытки, заявитель получает отказ в заключении договора ОСАГО. Правовой риск - мы часто сталкиваемся с тем, что заявители, которые активно отстаивают свои права, жалуются не только в суды с исками, но и жалуются в Центральный банк, они по какой-то причине получают отказ в заключении договора", - рассказала Крайнова.

"Данные три категории мы не принимаем в качестве основания для отказа", - предупредила она.

Число жалоб граждан в Центробанк на ОСАГО за 8 месяцев 2017 года выросло на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Крайнова. На электронное ОСАГО поступило 14 тыс. жалоб, при этом в прошлом году большая часть жалоб касалась отказа в продаже полиса ОСАГО.

На натуральное возмещение по ОСАГО регулятору поступило 36 жалоб, сообщила Крайнова. Они связаны с тем, что заявителю не представляется право выбора и перечень станций техобслуживания, на которых он может осуществить ремонт (с 28 апреля это основной способ выплаты по ОСАГО), уточнила она.