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Fitch: для экономики РФ достаточно 50 банков

Экономика и бизнес
26 сентября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

После чистки банковского сектора на рынке может остаться около 300 кредитных организаций, сообщил старший директор компании Александр Данилов

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Настоящее число банков в России является избыточным.

Такое мнение высказал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов, выступая на конференции агентства.

"Для России было бы достаточно 50 банков", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что после чистки банковского сектора, которую проводит Банк России, на рынке может остаться порядка 300 банков. "Для российской экономики 300 банков - избыточны", - отметил он.

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