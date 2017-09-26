Fitch: для экономики РФ достаточно 50 банков

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Настоящее число банков в России является избыточным.
Такое мнение высказал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов, выступая на конференции агентства.
"Для России было бы достаточно 50 банков", - сказал он.
Данилов подчеркнул, что после чистки банковского сектора, которую проводит Банк России, на рынке может остаться порядка 300 банков. "Для российской экономики 300 банков - избыточны", - отметил он.