Fitch: для экономики РФ достаточно 50 банков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Настоящее число банков в России является избыточным.

Такое мнение высказал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов, выступая на конференции агентства.

"Для России было бы достаточно 50 банков", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что после чистки банковского сектора, которую проводит Банк России, на рынке может остаться порядка 300 банков. "Для российской экономики 300 банков - избыточны", - отметил он.