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В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ

Экономика и бизнес
26 сентября, 13:39 дата обновления: 26 сентября, 13:47 UTC+3

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook прекратит работу в России уже в 2018 году, если не исполнит закон о персональных данных

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Материал из 1 страницы
© EPA/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook должна соблюдать законы России, а рассуждать о пользе или вреде ее работы в Кремле считают некорректным.

"Есть законодательство, которое [Facebook] нужно соблюдать, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Было бы некорректно давать оценки [о пользе или вреде для РФ] работы этой большой, но отдельно взятой компании".

Представитель Кремля напомнил, что Facebook является коммерческой компанией, которая зарабатывает деньги и должна соблюдать с том числе законодательство о персональных данных.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook прекратит работу в России уже в 2018 году, если не исполнит закон о персональных данных. Этот закон вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

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