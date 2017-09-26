Fitch: банкротство проблемных банков вместо санации позволило бы сэкономить 500 млрд руб.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экономия государственных средств от банкротства проблемных банков, которые проходят процедуру санации, могла бы составить полтриллиона рублей. Такие подсчеты приводятся в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

"Решения о санации часто неочевидны - потери для государства как минимум на 0,5 трлн рублей превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков", - указывается в исследовании.

Аналитики Fitch отмечают, что с 2013 по сентябрь 2017 года на чистку банковского сектора РФ, без учета поддержки действующих кредитных организаций, было потрачено более 2,7 трлн рублей (эквивалентно 3,2% ВВП России за 2016 год). Из указанной суммы 1,14 трлн рублей были выделены в виде кредитов Банка России (через Агентство по страхованию вкладов, АСВ) на рекапитализацию санируемых банков, еще 0,8 трлн рублей составили выплаты застрахованным вкладчикам за счет фонда АСВ и такая же сумма была направлена на выплаты застрахованным вкладчикам за счет кредитов ЦБ.