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Медведев предложил премьеру Лаоса обсудить пути укрепления сотрудничества двух стран

Экономика и бизнес
26 сентября, 13:50 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, сентября. /ТАСС

Премьер-министр РФ назвал визит Тхонглуна Сисулита в Россию возможностью "обменяться информацией о том, как идут двусторонние отношения, как они развиваются"

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ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил своему лаосскому коллеге Тхонглуну Сисулиту обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

"Ваш официальный визит в нашу страну - это возможность обменяться информацией о том, как идут двусторонние отношения, как они развиваются, где можно что-то усилить, какие факторы можно было бы добавить. В общем, поговорим обо всем, что составляет традиционную дружбу между нашими странами", - сказал Медведев на встрече с премьером Лаоса.

В свою очередь Тхонглун Сисулит отметил, что Москва и Вьентьян являются стратегическими партнерами, "и сегодня в ходе визита мы нацелены на обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений". Он выразил уверенность в том, что встреча "очень важна для дальнейшего развития двусторонних связей".

Несмотря на то, что переговоры двух премьеров проходят с участием переводчика, глава лаосского правительства во время беседы просил не переводить слова Медведева с русского языка. Тхонглун Сисулит выучил русский язык, когда был студентом Ленинградского педагогического института имени Герцена в 1970-х годах.

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Персоны
Сисулит, Тхонглун Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Лаос Россия
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