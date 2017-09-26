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ФАС отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" по ценам в национальном роуминге

Экономика и бизнес
26 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Рассмотрение дела отложено на последнюю декаду октября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн") в отношении цен в национальном роуминге.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение дела отложено на последнюю декаду октября в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", - сказали в пресс-службе ФАС.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

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