ФАС отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" по ценам в национальном роуминге

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн") в отношении цен в национальном роуминге.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение дела отложено на последнюю декаду октября в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", - сказали в пресс-службе ФАС.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.