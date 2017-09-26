Роскомнадзор может разблокировать мессенджеры Line и Blackberry

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Два мессенджера - Line и Blackberry - могут разблокировать в России.

Об этом во вторник журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"У нас заблокированы на данный момент Zello, Blackberry, мессенджер Line и WeChat, - рассказал он. - У нас были коллеги из Line - это японский мессенджер, который попросил еще раз прислать требования, мы это сделали, есть основания полагать, что в ближайшее время они из-под блокировки выйдут, поскольку, как я понимаю из результатов переговоров, они намерены соблюсти этот закон".

Жаров также сообщил, что в октябре в Россию приедут представители Blackberry для встречи с руководством Роскомнадзора. "Я очень надеюсь на положительный результат", - заметил глава ведомства.

Мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat были заблокированы и внесены реестр запрещенных сайтов в начале мая 2017 года.