Роскомнадзор может разблокировать мессенджеры Line и Blackberry

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Два мессенджера - Line и Blackberry - могут разблокировать в России.
Об этом во вторник журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"У нас заблокированы на данный момент Zello, Blackberry, мессенджер Line и WeChat, - рассказал он. - У нас были коллеги из Line - это японский мессенджер, который попросил еще раз прислать требования, мы это сделали, есть основания полагать, что в ближайшее время они из-под блокировки выйдут, поскольку, как я понимаю из результатов переговоров, они намерены соблюсти этот закон".
Жаров также сообщил, что в октябре в Россию приедут представители Blackberry для встречи с руководством Роскомнадзора. "Я очень надеюсь на положительный результат", - заметил глава ведомства.
Мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat были заблокированы и внесены реестр запрещенных сайтов в начале мая 2017 года.