Тиньков отозвал свои иски к блогерам

Самые памятные победы российских клубов над английскимиСпорт 26 сентября, 15:43
Самарский филиал ПГК в январе-августе 2017 года удвоил объем погрузки нефтепродуктовТранспорт 26 сентября, 15:38
Моуринью: "Манчестер Юнайтед" придется терпеть в матче с ЦСКАСпорт 26 сентября, 15:31
Мозер: Столбова и Климов на турнире в Финляндии покажут свой максимум на данный моментСпорт 26 сентября, 15:25
Лео Бокерия, Юрий Григорович и Рустам Хамдамов стали лауреатами премии Юрия ЛюбимоваОбщество 26 сентября, 15:24
Судья Карасев назначен на матч 12-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Динамо"Спорт 26 сентября, 15:20
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатораПолитика 26 сентября, 15:10
Выставка художников с аутизмом открылась в московском музее-заповеднике ЦарицыноСоциальная ответственность 26 сентября, 15:04
ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника ИзмайловаСпорт 26 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков и сам Тинькофф банк подали в органы внутренних дел заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров канала Nemagia в Youtube, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
"И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному - прим. ТАСС). После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заявления были поданы в органы внутренних дел.
Как сообщалось ранее, в начале августа Михаил Печерский и Алексей Псковитин на своем канале Nemagia в Youtube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе Тинькофф банка. В конце августа Тинькофф банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. В начале сентября сообщалось о том, что Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала.
При этом 14 сентября Тиньков заявил о готовности отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов.