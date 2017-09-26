Тиньков отозвал свои иски к блогерам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков и сам Тинькофф банк подали в органы внутренних дел заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров канала Nemagia в Youtube, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному - прим. ТАСС). После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заявления были поданы в органы внутренних дел.

О конфликте банкира и блогеров

Как сообщалось ранее, в начале августа Михаил Печерский и Алексей Псковитин на своем канале Nemagia в Youtube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе Тинькофф банка. В конце августа Тинькофф банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. В начале сентября сообщалось о том, что Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала.

При этом 14 сентября Тиньков заявил о готовности отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов.