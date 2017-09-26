Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынка

Ассоциация ФинТех (АФТ) первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынка - Мастерчейн. Сейчас ведется тестирование четырех пилотных проектов в доверенной среде Мастерчейна. После тестирования и устранения возможных багов сеть фактически начнет свою жизнь. Это должно произойти в конце 2017 года, в 2018 году планируется проведение пилотирования отобранных кейсов с подключением всех банков - участников Ассоциации, а уже с 2019 года продукты на основе распределенного реестра Мастерчейн станут доступны для коммерческой эксплуатации.

Про американский аналог, эфир и блокчейн-гения Бутерина

Еще до того, как в 2016 году Банк России, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк "Открытие", КИВИ Банк и НСПК учредили Ассоциацию ФинТех и провозгласили своей целью создание условий для цифровизации экономики России, в США в данном направлении уже вовсю кипела работа. Годом ранее в Нью-Йорке начал свою деятельность консорциум R3 CEV LLC, в который сейчас входят около 80 финансовых компаний. Уже в апреле 2016 года он представил проект под названием Corda - распределенный реестр для хранения, управления и синхронизации финансовых обязательств между различными финансовыми организациями.

Развернуть Мастерчейн Мастерчейн

Сейчас американский аналог Мастерчейна проходит публичное бета-тестирование, но информации о начале практического использования блокчейн-платформы пока нет. Поэтому новости о возможном запуске разработки ФинТеха уже осенью текущего года порадовали российский финансовый рынок, который находится в предвкушении появления совершенно нового продукта. Подогревая интерес к Мастерчейну, в начале августа Ассоциация выпустила руководство (Whitepaper) по работе с сетью, в котором подробно описываются основные принципы функционирования будущей инфраструктуры для финансовых операций.

Отметим, что в основе Мастерчейна лежит протокол открытой блокчейн-платформы Ethereum, но при этом отечественная сеть доработана с учетом требований существующего законодательства и на российской криптографии, однако процесс идентификации пользователей и безопасный процесс масштабирования находится все еще на начальном этапе. Эфир также является второй по популярности криптовалютой после биткоина, которую разработал блокчейн-гений, уроженец подмосковной Коломны Виталик Бутерин. На Петербургском экономическом форуме - 2017 он успел обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность использования цепочек блоков транзакций в российской экономике с целью создания антикоррупционных возможностей.

В конце августа Бутерин встретился с членами Ассоциации ФинТех. Стороны говорили о сотрудничестве в сфере развития технологии блокчейн и возможности взаимопомощи в части обмена реализованными кейсами и своими исследованиями. После мероприятия создатель Ethereum заметил, что в России уровень развития блокчейн-технологий не отстает от мирового. Во многом это заслуга Ассоциации ФинТех и ее разработки - Мастерчейна.

Четыре первых шага к трансформации финансового рынка

Как отметили в АФТ, Мастерчейн способствует организации доверенной среды между участниками финансового рынка. Банки, к примеру, при выполнении трансграничных операций избавляются от большого количества посредников и экономят на платежах (такая возможность может появиться к 2019 году). Технология блокчейн позволяет выстроить простую и надежную цепочку обмена деньгами и ценностями между двумя контрагентами - транзакция распространяется и фиксируется в блоках, которые нельзя изменить.

У пользователей платформы также появляется возможность заключать смарт-контракты. Они исполняются автоматически без возможности изменения одной из сторон. При этом все действия внутри сети в скором времени будут обладать юридической силой. В отличие от традиционных договоров, умные контракты лишены рисков неоднозначных трактовок условий или несправедливых решений судов, а значит, компании сэкономят на юристах. Вся информация в Мастерчейне будет храниться на узлах ее участников либо, в случае с конфиденциальной ее частью, только у тех организаций, которые имеют право на ее использование.

Сейчас Ассоциация ФинТех тестирует проекты совместно со Сбербанком, Банком ВТБ, Альфа-Банком и Банком "Открытие". Как пояснили в Ассоциации, кредитные учреждения ранее самостоятельно пробовали разрабатывать сервисы на платформе Ethereum, однако решили объединить усилия для создания доступной с юридической точки зрения среды для финансового рынка.

Развернуть Проекты на платформе Мастерчейн Проекты на платформе Мастерчейн

Разработка Сбербанка - электронные закладные, использование которых позволит сократить время на проведение операций по хранению, учету и секьюритизации ценных бумаг. Участниками проекта могут стать АИЖК, Росреестр, банки, выдающие ипотеку, а также депозитарии. Альфа-Банк работает над запуском цифровых аккредитивов. Как сообщил директор по архитектуре и стратегии - главный системный архитектор Альфа-Банка Сергей Радул, проект на платформе Мастерчейн значительно уменьшит сроки расчетов между клиентами.

"Так как все друг другу не вполне доверяют, используется аккредитив. При этом документы традиционно пересылаются в виде оригиналов или заверенных копий на бумаге со всеми подписями и печатями с помощью курьерских служб. В итоге только на все эти пересылки и проверки может уходить до двух недель. Цифровой аккредитив позволит значительно сократить длительность этого процесса - достаточно будет разместить электронный образ документа в системе "Цифровой аккредитив", а не пересылать курьером", - сказал он. По его словам, пилотной версией проекта уже воспользовалась авиакомпания S7 при продаже билетов через агентов.

Банк "Открытие" занимается проектом KYC (Know Your Customer), который поможет предотвратить мошеннические трансакции путем обмена информацией о физлицах между участниками в сети Мастерчейн. "Сейчас существуют централизованные системы обмена информацией через кредитные бюро. Мы предложили участникам АФТ инструмент обмена данных без посредников, где владельцем данных может выступать сама финансовая организация. Она сможет получать вознаграждение за предоставление такой информации по запросу", - рассказал заместитель руководителя рабочей группы направления "Идентификация и менеджмент цифровой идентичности" АФТ, директор по инновациям Банка "Открытие" Алексей Благирев.

Банк ВТБ, в свою очередь, изучает возможность использования технологии распределенного реестра для банковских гарантий в электронном виде. Проект призван упростить процесс получения и проверки гарантий для всех участников цепочки (банк, принципал, бенефициар), повысить защищенность банковских гарантий и уйти от бумажного документа. Потенциальные пользователи - банки, имеющие право на выдачу гарантий, торговые площадки (смогут получать из реестра информацию о гарантиях по сделкам), юридические и физические лица, госорганы.

Мастерчейн доступен всем

По словам руководителя направления развития технологии распределенного реестра АФТ Алексея Архипова, в настоящее время многие организации тестируют кейсы с использованием технологии блокчейн и почти каждая из них может присоединиться к Мастерчейну.

Развернуть Проект "Распределенный реестр цифровых банковских гарантий" Проект "Распределенный реестр цифровых банковских гарантий"

"В силу особенностей технологии наибольшую ценность представляют из себя кейсы, где оцифровывается какая-либо торговая или финансовая цепочка - в среде с большим количеством участников это дает наибольший эффект", - сообщил он.

Архипов отметил, что первыми воспользоваться платформой Мастерчейн смогут компании, вступившие в Ассоциацию. Но это не означает, что для остальных участников она будет недоступна. В планах АФТ создание единой цифровой инфраструктуры, базисом которой призвана стать сеть Мастерчейн. Следовательно, после тестирования и пилотирования доступ будет предоставлен и другим участником финансового рынка, сейчас идет обсуждение, на каких условиях будет предоставляться доступ.

Организации получат возможность пользоваться смарт-контрактами, транзакциями, механизмом конфиденциальной передачи документов и другим функционалом, который появится в системе в процессе ее развития. "Технология проста в адаптации, и каждому из участников будет достаточно выделить небольшую техническую команду", - добавил представитель АФТ.

Участниками Ассоциации сейчас являются 14 финансовых организаций.