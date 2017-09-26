Минпромторг поддерживает идею Минфина о повышении утильсбора в автопроме на 15%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает идею Минфина о повышении утилизационного сбора в автопроме на 15% с 2018 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По линии автопрома и для импортных, и для производимых в стране (повышение - прим. ТАСС). Да, мы поддерживаем, потому что это, в том числе, источник для программ развития, в том числе автопрома", - сказал он.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что объем дополнительных доходов за счет индексации утилизационного сбора при покупке автомобиля составит 5 млрд руб. ежегодно. По его словам, индексация этого сбора должна стать стабильным источником софинансирования обновления подвижного состава.

Доходы от проиндексированного утилизационного сбора будут поступать уже с 2018 года. Соколов отметил, что эти средства целесообразно направить в первую очередь на поддержку закупки экологичных и инновационных видов транспорта, которые, в том числе, оборудованы и для пользования маломобильными группами населения.

О предложениях Минфина

Министерство финансов заложило в проект бюджета индексацию утилизационного сбора на автомобили как на производимые в РФ, так и на иномарки, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 года.

Как поясняет издание, сбор может быть увеличен на 15% с 1 января 2018 года, что принесет бюджету более 28 млрд руб. за год. При этом общие поступления от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд руб. - до 223,4 млрд руб., а в 2019 году уже до 259,8 млрд руб.

Эти цифры, следует из пояснительной записки, учитывают и прогноз роста производства и импорта автомобилей, а также введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной (рассчитанной в форме зафиксированного процента от стоимости) ставке 7%.

Правительство 18 сентября в целом одобрило разработанный Минфином проект бюджета на 2018-2020 годы. Однако 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ до 22 сентября доработать проект для последующего внесения в Госдуму.

"Ведомости" напоминают, что утилизационный сбор уже был проиндексирован в 2016 году на 65% в связи с ослаблением рубля. Представитель Минэкономразвития сообщил изданию, что министерство выступает против новой индексации, однако не сообщил причин позиции ведомства.

Утилизационный сбор платят автопроизводители как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей.

Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль по окончании срока эксплуатации будет утилизирован. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тыс. руб., для грузовиков и автобусов - 150 тыс. руб.