Самолет МС-21 может быть официально представлен на международной арене в начале 2018 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский самолет МС-21 будет официально представлен на международной арене, скорее всего, в 2018 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Думаю, что начало следующего года, какие у нас там выставки будут", - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли пройти представление самолета на выставке Dubai Air Show в ноябре этого года, министр ответил, что вряд ли. "Я бы пожертвовал выставкой, но не стал бы жертвовать циклом испытаний. У нас пока вторая машина летная не готова, вот когда она будет готова - тогда можно", - сказал министр.