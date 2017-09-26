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Самолет МС-21 может быть официально представлен на международной арене в начале 2018 года

Экономика и бизнес
26 сентября, 14:36 дата обновления: 26 сентября, 14:58 UTC+3

Глава Минпромторга отметил, что самолет вряд ли будет представлен на Dubai Air Show в ноябре

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский самолет МС-21 будет официально представлен на международной арене, скорее всего, в 2018 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Думаю, что начало следующего года, какие у нас там выставки будут", - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли пройти представление самолета на выставке Dubai Air Show в ноябре этого года, министр ответил, что вряд ли. "Я бы пожертвовал выставкой, но не стал бы жертвовать циклом испытаний. У нас пока вторая машина летная не готова, вот когда она будет готова - тогда можно", - сказал министр.

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Мантуров, Денис Валентинович
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